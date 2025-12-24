Врач перечислил алгоритм действий при попадании пробки от шампанского в глаз

Шампанское — неизменный атрибут новогоднего торжества, однако его пробка может нанести серьезный вред. О том, как избежать травм и что делать, если пробка все-таки попала в глаз, рассказал специалист ГУТА КЛИНИК, врач-травматолог-ортопед Дмитрий Дьячков, сообщает Газета.ru .

Врач акцентировал внимание на том, что открывать шампанское следует с максимальной осторожностью и не торопясь. Ради безопасности окружающих стоит пренебречь эффектным выстрелом пробки.

Правила безопасности

По словам врача, чтобы открыть бутылку безопасно, ее нужно держать под углом около 45 градусов по отношению к себе и окружающим, чтобы направить газовое давление вверх, а не вбок. При этом пробку следует придерживать полотенцем или салфеткой, так как это облегчит контроль над процессом открытия и предотвратит нежелательное выскальзывание. При выкручивании пробки вращать нужно не ее, а бутылку, чтобы постепенно снизить давление внутри и избежать резкого вылета. Естественно, горлышко бутылки необходимо направлять в безопасную зону, например, в потолок или в сторону, где нет людей.

Медицинская помощь

Если, несмотря на все предосторожности, пробка все же попала в человека, важно незамедлительно оценить степень поражения. В случае травмы глаза ни в коем случае нельзя его трогать или тереть. Сразу после удара следует закрыть здоровый глаз, чтобы ограничить подвижность поврежденного. Пораженный глаз нужно прикрыть стерильным бинтом или чистой тканью и срочно обратиться за медицинской помощью к офтальмологу или в травмпункт.

Не стоит откладывать визит к врачу, поскольку больницы продолжают работать даже в новогоднюю ночь. Даже если кажется, что все обошлось, консультация специалиста необходима, так как удар может вызвать повреждение роговицы или сетчатки. Если пробка попала в тело, например в область груди, лица или шеи, необходимо как можно скорее приложить холодный компресс через ткань на 15-20 минут для уменьшения отека и гематомы.

В случае попадания пробки в ребенка, первую помощь необходимо оказать незамедлительно, поскольку детские ткани более уязвимы. Даже если ребенок не жалуется на сильную боль, его необходимо показать врачу для исключения серьезных травм, опасных для здоровья и жизни.

Что делать запрещено

Травматолог также отметил, что некоторые действия могут усугубить состояние пострадавшего.

«В первую очередь место ушиба ни в коем случае нельзя растирать и греть, поскольку это только увеличит отек и воспаление. Если бутылка при открывании разбилась, и осколки стекла попали на кожу или глаза, их не стоит вытаскивать самостоятельно, лучше как можно скорее обратиться к врачу», — сказал он.

Зачастую люди, не желая омрачать праздник, откладывают визит к врачу, несмотря на боль и дискомфорт. Промедление в подобных ситуациях, особенно при травмах глаза, может привести к серьезным последствиям, включая потерю зрения, подытожил специалист.

