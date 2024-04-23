Врач-педиатр детской поликлиники МОЦОМД рассказала о пользе витамина D

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Заведующая дневным стационаром Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД), врач-педиатр Юлия Теплова рассказала о том, нужно ли ежедневно давать ребенку профилактическую дозу витамина D при солнечной погоде, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Витамин D помогает усвоению кальция и фосфора, необходимых для формирования костной ткани, зубов. Дефицит витамина D приводит к рахиту, так же он причастен к формированию сахарного диабета, инфаркта миокарда и аутоимунных заболеваний, снижению иммунитета.

«Большая часть синтезируется в организме под воздействием солнечного света. Незначительная часть поступает в организм с пищевыми продуктами. Современные условия таковы, что ни нахождение на солнце, ни рацион не покрывают достаточный уровень витамина D. Детям необходим прием профилактических доз витамина D после консультации со специалистом», — пояснил доктор.

Важно знать, что витамин D принимаем круглогодично, включая летние месяцы. Цвет кожи не является определяющим для изменения дозы витамина D.

Назначение лечебной дозы витамина D требует контроля лабораторных анализов. Уровень витамина D в крови определяют по содержанию 25 (ОН)D в крови. Уровень с возможным проявлением токсичности: >100 нг/мл, норма: 30-100 нг/мл, недостаточность: 21-29 нг/мл, дефицит: менее 20 нг/мл.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.