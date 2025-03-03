Врач объяснила, почему весной люди бывают очень уставшими

В начале весны многие люди ощущают усталость и вялость, что связано с несколькими факторами, сообщила РИАМО врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.

«Во-первых, это может быть результатом нехватки солнечного света в зимние месяцы, что приводит к снижению уровня витамина D и, как следствие, к ухудшению настроения и снижению энергии. Во-вторых, резкие изменения в погоде и колебания температуры могут вызывать стресс для организма, приводя к усталости», — сказала Бурнацкая.

Она добавила, что в это время года многие также сталкиваются с аллергиями, что может ухудшать общее самочувствие. Кроме того, зимние привычки, например, менее активный образ жизни и неправильное питание, могут накапливаться, и организму требуется время, чтобы адаптироваться к новым условиям.

«Перепады температуры могут негативно сказываться на здоровье. Резкое похолодание может приводить к спазмам сосудов, усилению сердечно-сосудистых заболеваний и ослаблению иммунной системы, что увеличивает риск простуд», — уточнила врач.

По ее словам, неожиданное потепление может вызвать обострение аллергий из-за цветения растений, а также увеличить риск инфекционных заболеваний из-за активности вирусов в более теплом климате.

Бурнацкая заключила, что оба сценария несут свои риски, но резкие перепады температуры — будь то холод или тепло — в любом случае являются стрессом для организма.