Врач объяснила, почему инфаркты и инсульты чаще случаются утром

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что инфаркты и инсульты чаще происходят с 5 до 7 часов утра из-за работы гормонов и скачка давления, сообщает сайт «Узнай.ру» .

Она пояснила, что циркадные ритмы влияют не только на сон, но и на сердечно-сосудистую систему. С раннего утра активизируется симпатическая нервная система. Повышаются артериальное давление и уровень глюкозы, надпочечники начинают вырабатывать гормоны стресса.

По словам специалиста, такой механизм сформировался еще в древности. Утром организм мобилизует энергию для активности. Щитовидная железа усиливает выработку гормонов, помогая перейти к дневной активности.

Соломатина отметила, что именно с этими процессами связывают рост сосудистых катастроф в ранние часы. Кровь становится гуще, нагрузка на сосуды увеличивается. При наличии сердечно-сосудистых заболеваний это может стать дополнительным фактором риска и спровоцировать инфаркт или инсульт.

