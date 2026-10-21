Врач объяснила, когда шаурма становится вредной

Регулярное употребление шаурмы с обилием майонеза, сыра или переработанного мяса может навредить здоровью, сообщает NEWS.ru .

Врач амбулатории «Отрадное» Красногорской больницы Министерства здравоохранения Подмосковья Юлия Сластен пояснила: стандартная порция шаурмы не содержит опасного количества холестерина для здорового человека. Блюдо может быть более сбалансированным, чем принято считать.

Куриная грудка, которую обычно используют для шаурмы, богата белком и содержит относительно мало насыщенных жиров по сравнению с красным мясом. Свежие овощи дают клетчатку, витамины и антиоксиданты.

«Важно понимать, что оценка вредности пищи должна учитывать не отдельный продукт, а весь рацион в целом, а также индивидуальные особенности организма. Включение шаурмы в рацион как разовый прием пищи без большого объема соусов и с достаточным количеством клетчатки не нарушает сбалансированного питания и может быть вполне безопасным удовольствием», — заключила Сластен.

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