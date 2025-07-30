Врач объяснила, как устроить пикник на природе без опаски для здоровья

Пикник — дело серьезное, к нему нужно готовиться заранее и помнить о безопасности и бережном отношении к окружающей среде. Важно выбрать не только места, где разрешен отдых — специально оборудованные зоны с мангалами, урнами, безопасным покрытием и противоклещевой обработкой территории, но и помнить о том, что есть ряд опасностей, которые могут подстерегать. Об этом РИАМО сообщила врач-инфекционист медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

Если пикник проводится не в специальных локациях, то одна из опасностей — это укусы клещей, соответственно, инфекции, которые они могут передать. Поэтому на пикник нужно правильно одеться — не только по погоде, но и чтобы быстрее заметить на себе насекомое. Желательно надеть светлую одежду с манжетами на рукавах и на брюках. Обязателен головной убор и специальные защитные средства от клещей, которые наносятся на одежду.

«Если клещ все-таки присосался, нужно как можно быстрее его удалить с помощью специальной ручки-лассо, которая продается в аптеке вместе со специальным контейнером для клеща — в этом контейнере клеща нужно обязательно отнести в лабораторию на исследование», — сказала Сережина.

С собой на пикник также нужно взять средства для обработки ран и мест укусов насекомых — стерильные салфетки и антисептик, например, перекись водорода. От укусов комаров помогут средства типа «Спасатель», которые снимают зуд и покраснение. Укусы комаров могут быть небезопасны, особенно детям, поскольку их кожа не имеет таких защитных свойств, как у взрослых.

Нужно позаботиться о гигиене. Необходимо взять с собой достаточное количество кипяченой или бутилированной воды, желательно в стеклянной таре, чтобы тщательно вымыть овощи и фрукты. Также понадобятся антибактериальные салфетки для рук и интимной гигиены.

Аллергия и паразиты

Летний пикник — это и риск аллергических реакций на пыльцу деревьев и трав. Если аллергикам все-таки хочется побывать на пикнике, чтобы избежать тяжелых анафилактических реакций, нужно иметь с собой препарат кортикостероида в инъекционной форме. Препарат пригодится для снятия симптомов удушья, резкого отека, крапивницы на коже, сильной заложенности носа, а также при укусе жалящих насекомых.

Пищевые отравления, кишечные инфекции и риск заражения гельминтозами — еще одна опасность, которая возникает из-за употребления готовых салатов или несоблюдения температурного режима при жарке мяса или рыбы на огне. Если температура воздуха превышает +20⁰С, то готовые салаты, заправленные майонезными соусами, при такой температуре начинают портиться уже через 40 минут, поскольку микробы, которые находятся в продукте, выделяют токсины. Это может привести к отравлению. Поэтому на пикнике лучше использовать свежие тщательно вымытые овощи или другие несложные блюда, в которых отсутствуют заправки.

Мясо и рыбу для шашлыка лучше покупать у проверенного производителя в специализированном магазине и мариновать самостоятельно. Внимательно нужно проверить срок годности и упаковку мяса — она не должна быть нарушена. Нельзя использовать свиное мясо, приобретенное не в магазине, поскольку есть угроза заражения гельминтами эхинококками.

«К сожалению, маринад не убивает этих паразитов. Нужно обязательно соблюдать температурный режим при хранении и приготовлении шашлыка: мясо хранить при температуре +4⁰С в сумке-холодильнике, а готовить до полной прожарки, которую можно определить по выделяемому мясом прозрачному соку без примеси крови», — отметила Сережина.

Если же мясо оказалось некачественным, то употребление алкоголя усугубит симптомы интоксикации. При появлении тошноты, рвоты, боли в животе и жидкого стула нужно принять абсорбенты. Если средство не поможет, надо сдать биоматериал на исследование кишечных инфекций методом ПЦР, который определит любых возбудителей — бактерии и вирусы.

«Чтобы не навредить себе и природе, продумайте, что вы берете с собой: используйте многоразовую посуду, термосы, контейнеры. Это сократит количество мусора и избавит природу от одноразового пластика. Утилизируйте остатки еды, которые могут привлекать диких животных, а с ними инфекции в зоны отдыха. Соберите весь мусор, а место разведения огня обязательно затушите водой, чтобы не было пожаров», — добавила врач.