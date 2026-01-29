Врач объяснила, как определить дефицит магния и чем он опасен

Невролог сети клиник «Неболит» Елена Мирошник рассказала, как проявляется дефицит магния, в каких продуктах содержится этот минерал и почему его прием должен контролироваться врачом, сообщает «Вечерняя Москва» .

Магний необходим для работы нервной, мышечной и сердечно-сосудистой систем. По словам Мирошник, этот минерал участвует более чем в 300 биохимических реакциях организма. Его баланс влияет на общее самочувствие, уровень стресса и качество сна.

Врач подчеркнула, что принимать магний в виде добавок следует только по назначению специалиста. Дозировку и форму препарата должен подбирать врач с учетом индивидуальных особенностей и жалоб пациента.

Дефицит магния развивается постепенно и может долго оставаться незамеченным. Среди характерных признаков — общая слабость, тошнота, снижение аппетита, а также повышенный риск остеопороза из-за нарушения усвоения кальция. У женщин при нехватке магния могут усиливаться симптомы предменструального синдрома.

Поддерживать уровень магния можно с помощью питания. Минерал содержится в орехах, бобовых, цельнозерновых продуктах, зелени и некоторых видах рыбы.

Мирошник отметила, что переизбыток магния у людей со здоровыми почками встречается крайне редко. Основная причина гипермагниемии — почечная недостаточность, при которой нарушается выведение минерала. При нормальной работе почек получить опасную дозу магния из пищи или стандартных добавок практически невозможно. Однако бесконтрольный прием высоких доз может привести к нежелательным эффектам.

Врач рекомендовала перед началом приема магния проконсультироваться со специалистом, чтобы определить реальную потребность организма и избежать возможных осложнений.

