Врач-невролог Ткачев: краткие замирания ребенка могут указывать на эпилепсию

Повторяющиеся эпизоды, когда ребенок внезапно замирает и не реагирует на окружающих, могут быть признаком эпилепсии. Об этом рассказал невролог Александр Ткачев, сообщает RT .

«Дети могут задумываться, отвлекаться, на секунду переключать внимание. По одному пустому взгляду, тем более продолжительностью одну-две секунды, диагноз поставить невозможно», — подчеркнул Ткачев.

Абсанс — короткий эпилептический приступ с нарушением сознания. Ребенок внезапно прерывает занятие, не отвечает на обращение, а затем продолжает действие. Падения и выраженных судорог может не быть. Иногда подрагивают веки или двигаются губы. Приступ обычно длится несколько секунд, нередко около 10—20, но сама продолжительность ничего не доказывает.

По словам врача, обычную задумчивость чаще удается прервать обращением по имени или легким прикосновением. При абсансе это не помогает, однако использовать такую проверку как домашний диагностический тест нельзя.

Ткачев посоветовал сначала обеспечить безопасность ребенка, затем по возможности снять эпизод на телефон, отметив длительность, частоту и реакцию на обращение. При повторениях нужно в ближайшее время посетить детского невролога. Основное исследование — электроэнцефалография, запись электрической активности мозга. Врач оценивает ее вместе с описанием приступов и осмотром.

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