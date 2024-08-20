Врач-невролог Серебряно-Прудской больницы рассказала о причинах головной боли

Врач-невролог Серебряно-Прудской больницы О. М. Австрийская рассказала о причинах головной боли. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Головная боль может быть разной — тупой и острой, сверлящей, пульсирующей, сдавливающей. Может болеть в области виска, глаз, переносицы, затылка, половина головы или вся и сразу. Причем от этой боли не застрахован никто — страдают и дети, и взрослые. Односторонняя головная боль часто носит невралгический характер, когда болит вся голова — чаще это боль хронического характера», — отмечает врач-невролог.

По словам Австрийской, если болит теменная часть головы, то, вероятнее всего, это головные боли напряжения. И характерными провокаторами подобной неприятности можно считать эмоциональные переживания, тревоги, стресс.

«Нередко головная боль напряжения появляется и на фоне шейного остеохондроза или переохлаждения. Головная боль напряжения впоследствии может стать мигренозной, то есть приобрести течение хронического заболевания, поскольку мышцы от болевого ощущения сильно напрягаются, на что сосуды просто не могут не среагировать», — объясняет врач.

Мигрень — это уже нервно-сосудистое заболевание, связанное, как правило, с нарушением венозного оттока, спазма сосудов, генетической предрасположенностью — дефектом венозной системы. Нарушение мозгового кровообращения может быть связано с причиной частых головных болей, и наоборот — мигрени у подростков могут повлечь за собой нарушение мозгового кровообращения.

«У более возрастных пациентов постоянные головные боли не связаны с дальнейшим возникновением инсультов, основная их причина „в возрасте“ — неконтролируемое давление, а вот если на постоянные головные боли жалуется ребенок в подростковом возрасте, то мы настораживаемся в плане мальформации сосудов — нет ли дефекта, в частности, аневризмов, которые вызывают такие головные боли. Сосудистые патологии у детей сразу не выявляют», — сказала Австрийская.

Далеко не все головные боли, даже хронические, влекут за собой грозные последствия в виде инсульта. И если нет дополнительной невралгической симптоматики, то они не требуют дополнительных обследований, в частности МРТ. Но если показания присутствуют, и обнаружено нарушение в сосудах, к лечению уже подключаются и нейрохирурги.

Как признается врач, еще у детей существует так называемая головная боль «8 сентября», характерная после первой недели в школе. Почему? Нагрузка на школьников большая, они после каникул отвыкли, да еще спазм сосудов может присоединиться. Поэтому классификацию болей, как их причину и лечение, лучше оставить специалистам. Они подключат медикаментозную терапию, если здоровый образ жизни, плавание, массаж и лечебная физкультура не справились с поставленной задачей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.