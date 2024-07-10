Врач-невролог рассказала о похудении при помощи ПП

Врач-невролог высшей категории, доцент кафедры хирургических болезней университета «Синергия» Александра Москвичева рассказала, что проблема набора лишнего веса носит многофакторный характер. По ее словам, залогом правильного и здорового похудения является сбалансированное питание, сообщает RuNews24.ru .

«Большую роль в ней (проблеме набора веса — ред.) играет нарушение работы так называемой оси „кишечник — головной мозг“, что приводит как к неправильной передаче сигнала об уровне сытости, так и к проблемам с перевариванием и всасыванием поступивших с пищей питательных веществ», — сказала врач.

По ее словам, хороший вариант для худеющих — употребление продуктов, которые поддерживают здоровую микрофлору кишечника, низкокалорийных овощей и специй. Они позволяют насытиться без излишнего добавления соли, сахара и искусственных ингредиентов.

Овощи можно готовить и есть в разном виде: сырыми, отварными, запеченными. При готовке также следует по минимуму использовать масло, майонез и сметану.

При этом важно худеть под наблюдением специалиста и избавляться от лишнего веса постепенно.