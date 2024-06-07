Врач Неронов предупредил об опасностях пластика и пестицидов в еде

В некоторой еде может содержаться пластик, а в фруктах и овощах остатки пестицидов, сообщил РИАМО врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), доктор медицинских наук Владимир Неронов.

«Некоторые пластиковые упаковки могут содержать вредные химические вещества, такие как бисфенол-А или фталаты, которые могут высвобождаться в пищу, особенно при тепловой обработке. А некоторые фрукты и овощи могут содержать остатки пестицидов, используемых в сельском хозяйстве. Они могут оказаться вредными для здоровья, особенно если потреблять эти продукты в больших количествах или плохо помытыми», — сказал Неронов.

Он добавил, что опасность может представлять диоксид серы в сухофруктах. Он применяется в сельском хозяйстве и пищевой промышленности для консервации сухофруктов, но у некоторых людей он может вызывать аллергические реакции.

«Готовые блюда и полуфабрикаты также могут содержать консерванты, потенциально вредные для организма в больших количествах. В свою очередь, продукты быстрого питания, жареные продукты и некоторые закуски могут содержать трансжиры, которые повышают уровень „плохого“ холестерина в крови и вредны для сердца», — рассказал врач.

Неронов отметил, что опасными могут быть и некоторые виды рыбы, которые содержат тяжелые металлы, такие как ртуть. Это может быть вредно для здоровья, если их употреблять в больших количествах.

«При выборе продуктов питания и других товаров для дома следует уделять внимание составу, особенно если у вас есть аллергии или другие проблемы со здоровьем. Важно обращать внимание на этикетки, выбирать сертифицированные продукты органического производства, и, при необходимости, проконсультироваться с врачом или специалистом по питанию», — резюмировал он.

7 июня отмечается Всемирный день безопасности пищевых продуктов. Мировое сообщество связывает развитие человечества с вопросами полноценного и здорового питания. Учреждение этой даты направлено на привлечение внимания государств к этим проблемам я и качеству производимых продуктов.