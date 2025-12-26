Врач назвала самые опасные блюда на новогоднем столе: салаты, нарезки и алкоголь

Врач Кашух: мясные и сырные нарезки на новогоднем столе могут угрожать здоровью

Долго стоящие на столе салаты, мясные и сырные нарезки, алкоголь чаще всего становятся причиной проблем со здоровьем в праздничные дни, сообщила РИАМО гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Блюда с мясной и сырной нарезкой, заправленные салаты, которые долго стоят на столе, тоже могут оказаться источником вредных бактерий и спровоцировать пищевую инфекцию», — отметила специалист.

Отдельную осторожность, по словам Кашух, стоит проявлять людям, склонным к аллергии. Экзотические продукты, которые часто появляются на праздничном столе, могут вызвать неожиданную реакцию, поэтому новую еду лучше пробовать заранее и иметь под рукой антигистаминные препараты.

При этом самым опасным элементом новогоднего застолья эксперт назвала алкоголь. Он усиливает нагрузку на организм, повышает риск переохлаждения, усугубляет отравления и увеличивает вероятность сердечно-сосудистых осложнений.

«Чрезмерное употребление алкоголя усугубляет отравление, повышает риск сердечно-сосудистых катастроф. Наконец, большинство тяжелых травм в праздники связаны именно с опьянением», — предупредила врач.

