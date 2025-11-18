Врач назвала причины осенней усталости и дала советы по борьбе с ней

Невролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская объяснила, что осенью многие люди сталкиваются с усталостью и сонливостью из-за сокращения светового дня и снижения уровня витамина D, сообщает RT .

Осенью у многих людей наблюдаются упадок сил и сонливость. По словам Демьяновской, это связано с уменьшением дневного света, что усиливает выработку мелатонина и снижает уровень витамина D. Оба этих фактора влияют на энергетический баланс организма.

Демьяновская отметила, что жители северных регионов особенно подвержены риску дефицита витамина D, что может привести к дополнительным проблемам со здоровьем. Врач рекомендовала обращаться к специалисту при появлении таких симптомов, как учащенное сердцебиение, мышечная слабость или сильное выпадение волос.

«Особенно тревожно, если апатия и астения не проходят больше месяца», — предупредила Демьяновская.

Для поддержания бодрости эксперт советует соблюдать режим сна, правильно питаться и больше бывать на свежем воздухе в дневное время. Она подчеркнула, что не стоит самостоятельно назначать себе витаминные добавки.

«Большая часть этих препаратов в лучшем случае окажется бесполезна, в худшем — может причинить вред», — отметила специалист.

Прием витаминов, по словам Демьяновской, должен проводиться только после обследования и по назначению врача. Если усталость сохраняется более трех-четырех недель, рекомендуется пройти диагностику, чтобы исключить другие заболевания.

