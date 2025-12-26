Врач назвал причины частых головных болей у жителей России

Специалист по клинической лабораторной диагностике Александр Карасев рассказал, что стресс, переутомление и сбой режима сна стали основными причинами частых головных болей у жителей России, сообщает Общественная Служба Новостей .

Финансовый университет при правительстве РФ и компания «Ингосстрах» провели совместное исследование, чтобы выяснить, как часто жители России сталкиваются с головными болями и мигренью. Согласно результатам опроса, 14,1% респондентов часто испытывают головные боли, 11,7% — довольно редко, а 74,2% практически не сталкиваются с мигренью.

Александр Карасев пояснил, что женщины страдают головной болью в 2-3 раза чаще мужчин. По его словам, одной из главных причин является стресс и постоянное напряжение, которые характерны не только для жителей крупных городов, но и для людей с нарушенным режимом сна.

«Группа риска — это вахтовики и те, кто работает посменно или дежурит сутками. Переутомление, плохое питание и нервное перенапряжение способствуют развитию головной боли», — рассказал Карасев.

Эксперт добавил, что в России уже около пяти лет работают специализированные клиники головной боли, где врачи применяют современные методы лечения и проходят дополнительное обучение.

