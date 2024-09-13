Врач МОНИИАГ рассказала, как определить проблемы плода

Научный сотрудник акушерского обсервационного отделения МОНИИАГ им. академика В. М. Краснопольского, врач акушер-гинеколог Валерия Сибряева рассказала, что первые движения плода — очень индивидуальный показатель, однако именно они могут помочь будущей маме вовремя заметить проблемы со здоровьем малыша и сообщить о них врачу. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Несмотря на то, что эмбрион начинает совершать небольшие движения сразу после прикрепления плодного яйца к матке на 3-4 недели беременности, а к 9-10 недели способен совершать более сложные движения, в этот период беременная женщина не может почувствовать его движения. Только к 16-22 неделям беременности первые шевеления плода становятся заметными для будущей мамы

«Некоторые женщины, например, те, кто уже становились мамами, начинают чувствовать их раньше, другие — позже, поэтому не стоит беспокоиться, если малыш в животе начал двигаться «не в то время», как было у подруг или мамы. Этот показатель зависит и от общего состояния здоровья беременной, положения плаценты, анатомических особенностей ее матки и от физиологических особенностей ее будущего ребенка. Например, крупные детишки могут начинать двигаться раньше», — пояснила Сибряева.

Врач порекомендовала беременным не опираться на «нормы» шевеления, а прислушиваться к собственному организму и сигналам, которые посылает будущий ребенок, и учиться их распознавать. Врач также отметила, что наблюдение за шевелением плода после 28 недели в динамике может помочь будущей маме вовремя заметить проблемы со здоровьем малыша и вовремя сообщить о них врачу.

Она призвала беременных обратиться к врачу, если будущий малыш увеличил свою активность без видимых причин или надолго снизил ее, а также если шевеления полностью отсутствуют на протяжении 6 часов и более, если они значительно ослабели или стали реже. Врач также напомнила, что беременная женщина не должна стесняться и проверять свои опасения у врача, задавать ему вопросы, поскольку спокойствие и уверенность мамы — важная составляющая благополучного течения беременности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.