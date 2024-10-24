Врач-кардиолог Подмосковья рассказала, как выбирать овощи и фрукты по цвету

Ежедневно человеку необходимо употреблять в пищу около 500 граммов овощей и фруктов. Они укрепляют сердечно-сосудистую и другие системы организма, потому что богаты витаминами, органическими кислотами, минеральными солями и др. Также они содержат антиоксиданты — вещества, которые замедляют процессы старения, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

О каких полезных свойствах говорит цвет фруктов и овощей, рассказала врач-кардиолог Красногорской больницы Ирина Шошина. «Так, плоды желтого цвета — яблоки, персики, абрикосы, дыни, бананы, кукуруза, ананасы, цветная капуста и другие — богаты каротиноидами, которые укрепляют сердечно-сосудистую систему. Морковь, манго, тыква, облепиха и другие плоды оранжевого цвета содержат мощный антиоксидант бета-каротин, который обладает антираковыми свойствами. Источником антиоксидантов являются и сиреневые черника, голубика, ежевика, виноград, слива, баклажаны», — сказала Шошина.

Также специалист уточняет, что красный цвет говорит о наличии в овощах и фруктах флавоноидов, защищающих организм от воздействия свободных радикалов. Это помогает человеку дольше сохранять молодость и привлекательность. Так что молодильными бывают не только яблоки, а и черешня, арбузы, помидоры. Красные плоды также помогают снять воспаление мочевыводящих путей и снизить риск образования онкологии. Зеленая капуста, киви, горох богаты витаминами А, В, С, а еще содержат хлорофилл, магний, калий и кальций, которые улучшают процесс пищеварения и укрепляют нервы.

21–27 октября проходит Неделя популяризации потребления овощей и фруктов. Чтобы получать все преимущества здорового питания, необходимо включать в рацион как можно больше различных ягод, фруктов, овощей, листовой зелени. Чем ярче и разнообразнее стол по цвету, тем полезнее рацион. Особенно ценно употреблять в пищу сезонные овощи и фрукты. Они наиболее богаты витаминами, минералами и биологически активными веществами.

В Московской области обеспечением качественной и доступной медпомощи занимается министерство здравоохранения. В том числе строятся и ремонтируются медучреждения, открываются флагманские медицинские центры. В этом году планируется провести капремонт 35 объектов здравоохранения, еще ремонтные работы затронут почти 90 объектов здравоохранения. К возведению объектов привлекают и внебюджетные средства. В 2024 году девелоперы планируют ввести в Подмосковье в эксплуатацию 16 медучреждений — это первичное звено, взрослые и детские поликлиники.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.