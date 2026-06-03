Врач из Подмосковья объяснила природу аллергии на тополиный пух

Аллерголог-иммунолог из Подмосковья разъяснила, почему тополиный пух сам по себе не вызывает аллергию и как снизить симптомы в период цветения. Обострение связано с пыльцой злаков и луговых трав, пик которой приходится на утренние часы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

С наступлением лета города покрываются тополиным пухом, и многие связывают ухудшение самочувствия именно с ним. Однако, как пояснила врач аллерголог-иммунолог КДЦ МОНИКИ Наталья Морозова, сам пух не является аллергеном.

«Его основной компонент — целлюлоза, которая не содержит белковых структур, способных выступать в роли аллергена. Появление пуха по времени совпадает с пиком цветения злаковых и луговых трав, пыльца которых и является истинным аллергеном», — объяснила Наталья Морозова.

По ее словам, пух лишь переносит пыльцу и может вызывать механическое раздражение слизистых глаз и носа. Это приводит к чиханию, покашливанию и ощущению инородного тела в глазах. При попадании пуха врач рекомендует промыть глаза и нос водой.

Специалист отметила, что в сухие солнечные дни, особенно с 5 до 11 утра, концентрация пыльцы в воздухе максимальна. В этот период важно ограничить контакт с аллергенами: сократить время пребывания на улице, использовать темные очки и очистители воздуха. По возможности помогает выезд в другую климатическую зону.

В период цветения не рекомендуется часто проветривать помещения и открывать окна автомобиля, особенно утром, а также выезжать на природу и применять фитопрепараты и косметику растительного происхождения. При выраженных симптомах необходимо обратиться к аллергологу для обследования и подбора терапии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.