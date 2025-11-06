Врач Дмитренко советует отказаться от алкоголя перед сном для здоровья мозга

Врач Екатерина Дмитренко объяснила, что употребление алкоголя перед сном негативно влияет на качество отдыха и процессы запоминания, сообщает RuNews24.ru .

Алкоголь часто воспринимается как средство для снятия стресса и расслабления, однако его влияние на организм гораздо сложнее. Врач Екатерина Дмитренко рассказала, что алкоголь замедляет нервные импульсы и подавляет активность префронтальной коры мозга, отвечающей за самоконтроль. Это создает иллюзию расслабления и общительности, но на самом деле приводит к вялости и временным изменениям настроения.

Эксперт подчеркнула, что распространенное мнение о пользе алкоголя для сна является мифом. По словам Дмитренко, алкоголь действительно может помочь быстрее заснуть, но нарушает структуру сна, вызывая частые пробуждения и фрагментарный отдых. Кроме того, он подавляет фазу быстрого сна, необходимую для обработки новой информации и укрепления памяти.

«На следующее утро многие не связывают свое недомогание с употреблением спиртного», — отметила врач.

Дмитренко также сослалась на исследования, показавшие, что даже небольшое количество алкоголя может ухудшить способность к обучению. В одном из экспериментов студенты, употреблявшие алкоголь, забыли более половины изученного материала через неделю. Врач подчеркнула, что мозг остается уязвимым к потере информации до трех ночей после употребления спиртного.

Эксперт рекомендовала полностью отказаться от алкоголя, особенно перед сном, чтобы сохранить здоровье мозга и обеспечить полноценный отдых.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.