Врач-диетолог Мухина научила россиян правильно выбирать полезную соль

На прилавках российских магазинов большой выбор соли: морская, поваренная, экстра, черная, гималайская. По словам доктора медицинских наук, врача-диетолога Марият Мухиной, покупать следует самую обычную йодированную соль, так как она не содержит микропластик, как морская, и является самой полезной для человеческого организма, пишет Sputnik .

«Сейчас полезная — это обычная соль, плюс для средней полосы России йодированная. Она полностью дает суточную дозу йода. Тут вас не обманут, вы ничего не переплатите и не отравитесь микропластиком. Поэтому сейчас все диетологи, инфекционисты рекомендуют именно самую обычную соль без всяких изысков», — заявила Мухина.

Что касается других видов соли, то эксперт считает, что на прилавках много фальсифицированной продукции и люди просто переплачивают деньги за микроэлементы, которых на самом деле в продукте нет. По ее словам, гималайская соль на самом деле может не являться такой. Очень часто производители за гималайскую соль выдают самую обычную, но искусственным путем подкрашенную в розовый цвет. То же самое может быть и с черной солью.

Эксперт напомнила, какую бы соль ни выбирали потребители, самая полезная — обычная йодированная. Но даже ее суточное потребление не должно превышать пяти граммов, чтобы не возникло проблем, в том числе с почками и суставами.

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