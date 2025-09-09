Врач-дерматовенеролог МОККВД рассказал, почему осенью усиливается выпадение волос

Сезонное выпадение волос — это естественный процесс, который затрагивает многих, и осень является одним из пиковых периодов. Основная причина кроется в изменениях, которые происходят в организме под воздействием сокращения светового дня и уменьшения солнечной активности. Однако помимо естественных сезонных факторов существуют и другие причины, способные усугубить проблему, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«На ухудшение состояния волос осенью могут влиять стресс, несбалансированное питание с недостатком витаминов и микроэлементов, а также последствия летнего воздействия ультрафиолета, хлорированной воды и соленого морского воздуха. Все это ослабляет волосяные фолликулы и делает волосы более ломкими», — сказала врач-дерматовенеролог Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Анастасия Платицына.

Для эффективной борьбы с осенним выпадением волос важно комплексно подойти к проблеме. Рекомендуется пересмотреть свой рацион, обогатив его продуктами, богатыми железом, цинком, витаминами группы В и D. Также могут быть полезны специальные витаминно-минеральные комплексы, направленные на укрепление волос. Не стоит забывать о бережном уходе: стоит избегать горячих укладок, агрессивных шампуней и тугих причесок.

В случае сильного и продолжительного выпадения волос, а также наличии других тревожных симптомов, следует обратиться к врачу для диагностики и назначения индивидуального лечения. Записаться на прием к специалисту можно через региональный портал «Здоровье».

