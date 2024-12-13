Врач дал советы, как выдерживать эмоциональное напряжение в нестабильное время

В наше турбулентное время человек сталкивается с множеством задач и обязанностей. Эта многозадачность порой приводит к накоплению негативных эмоций. Человек испытывает раздражение, неуверенность, тревогу, гнев и страх, что создает эмоциональное напряжение, сообщил РИАМО основатель Международного института психосоматического здоровья, преподаватель курса «КПТ», психотерапевт Сергей Мартынов.

«Зачастую мы не говорим и не делимся своими чувствами и эмоциями, не имея возможности их выразить, подавляем внутри. Это приводит к накоплению внутреннего напряжения, которое может вылиться в эмоциональный взрыв или хронический стресс», — сказал Мартынов.

Он подчеркнул, что далее возникают негативные последствия: выгорание, проблемы на работе, в отношениях с близкими и коллегами, потеря желания что-либо делать. Накопившаяся усталость, бессонница и снижение концентрации могут вызвать стремление убежать от проблем при помощи дополнительных «допингов» и «легких дофаминов», что приводит к зависимостям от алкоголя, переедания, игр и др.

Однако, по словам специалиста, существует целый арсенал психологических инструментов, помогающих справиться с эмоциональным напряжением. Во время сильного эмоционального напряжения следует постараться замедлить ритм и сосредоточиться на дыхании. Глубокие вдохи и выдохи помогут лучше почувствовать себя и успокоиться.

Следует понять, что человек не всесилен. Стремление к нереалистичным целям, чрезмерная ответственность и опасение не успеть что-то сделать вовремя могут закрыть видимость иных доступных решений. Лучше сфокусироваться на достижении маленьких шагов, которые можно сделать прямо сейчас.

Еще необходимо искать во всем позитив. Помимо сложностей, существуют в жизни и положительные моменты. Сконцентрировавшись на положительном, человек сможет изменить свой взгляд на имеющиеся трудности.

Кроме того, справиться с эмоциональным напряжением поможет выражение своих чувств. Важно делиться своими переживаниями с близкими, друзьями или обратиться за профессиональной психологической помощью. Общение постепенно поможет снизить уровень напряжения.

Избежать хронического стресса позволит смена обстановки или любимое хобби. Даже короткая поездка или выходные вне привычной среды могут существенно улучшить психологическое состояние.

«Замечайте приятные мелочи. Обратите внимание на детали окружающего мира и находите что-то интересное в окружающих вас людях. Это поможет посмотреть на мир с другой, положительной стороны», — заключил Мартынов.