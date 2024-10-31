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Врач Чудинская: для профилактики инсульта лучше исключить яйца, творог и масло

Для профилактики инсульта целесообразно уменьшить потребление продуктов, содержащих большое количество холестерина. Это яйца, сливочное масло, жирный творог, сообщила РИАМО врач-невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Галина Чудинская.

«Также стоит увеличить в рационе количество свежих овощей и фруктов», — сказала Чудинская.

Она добавила, что риск повторного инсульта повышен при наличии артериальной гипертонии, аритмии, патологии клапанов сердца, застойной сердечной недостаточности, сахарного диабета.

«При профилактике большое значение имеет поддержание здорового образа жизни, что включает отказ от курения, отказ от употребления наркотиков и злоупотребления алкоголем, адекватную физическую активность и снижение избыточного веса», — рассказала невролог.

Чудинская отметила, что больным, перенесшим инсульт и имеющим артериальную гипертонию, можно рекомендовать уменьшение потребления соли с пищей, поскольку это может снизить артериальное давление и уменьшить дозу гипотензивных препаратов, прием которых способен вызвать нежелательные побочные эффекты.

«Если у больного избыточный вес, то рекомендуется достижение и поддержание идеальной массы тела, что требует снижения общей калорийности пищи и регулярных физических нагрузок, в частности, занятий лечебной гимнастикой, пеших прогулкок, интенсивность которых индивидуальна», — уточнила специалист.

По словам Чудинской, правильно будет по вопросам профилактики повторного инсульта обратиться за консультацией к врачу, который подберет индивидуальную программу с учетом заболевания человека.