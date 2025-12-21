Врач бросил трубку: в клинике отказались говорить про ЧП с советником HeadHunter

Главный врач клиники «Шарм Голд» пластический хирург Гайк Бабаян отказался комментировать происшествие с одним из пациентов, который после липосакции живота впал в кому. Речь идет о советнике генерального директора HeadHunter Виталии Терентьеве, пишет Mash .

Журналисты сумели дозвониться до Бабаяна, но вместо того, чтобы дать какой-либо комментарий, главврач клиники кратко сказал, что «все в порядке», имея в виду пациента, который впал в кому, и бросил трубку.

Клиника «Шарм Голд» является популярным центром, специализирующимся на пластической хирургии. Гайк Бабаян проводил операции многим знаменитостям.

В 2019 году учреждение проиграло судебное разбирательство из-за неудачной операции на груди. Пациентка была вынуждена исправлять деформированные импланты у другого специалиста. Девушка обратилась в суд и получила компенсацию в размере двух миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что после операции Терентьев перестал дышать. Врачам пришлось вызвать скорую помощь и отправить пациента в другую больницу.

