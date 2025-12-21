Перестал дышать: советник HeadHunter Терентьев впал в кому после липосакции живота

сегодня в 11:41

Советник гендиректора HeadHunter Терентьев впал в кому после операции

В настоящее время врачи борются за жизнь советника генерального директора HeadHunter Виталия Терентьева, который накануне перенес пластическую операцию. После липосакции живота у мужчины начались осложнения, он впал в кому, сообщает Baza .

Предварительно известно, что состояние Терентьева резко ухудшилось после липосакции — у него остановилось дыхание. В настоящее время мужчина находится в коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Накануне в частной медицинской клинике ему проводили липосакцию в области живота. Однако после хирургического вмешательства возникли серьезные осложнения.

В итоге сотрудникам клиники пришлось вызвать бригаду скорой помощи, которая в срочном порядке доставила Терентьева в больницу.

