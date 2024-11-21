Врач акушер-гинеколог из Подмосковья рассказала, что надо взять в роддом

Проработав два десятка лет в роддоме, врач акушер-гинеколог Люберецкого родильно дома Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) Татьяна Борисова неоднократно размышляла о тех мелочах, которые сделают роды более комфортными. Вдохновленная своим опытом, она составила список для женщин, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Вода без газа — не менее 50 мл в удобных бутылках. Забудьте о запретах на питье: маленькими глотками — это важно! Термальная вода, чтобы охладить себя в моменты паузы между схватками, создавая свой маленький оазис. Гигиеническая помада приятного вкуса — спасение для сухих губ. Расческа, чтобы привести в порядок волосы, которые могут превратиться в колтуны. Масло для интимной зоны для профилактики травм — забота о себе уже с 38-й недели. Легкий перекус: шоколад, банан или йогурт — голод во время родов бывает коварен. Зарядное устройство — чтобы запечатлеть этот незабываемый момент. Упаковка впитывающих пеленок и влажные салфетки — необходимые атрибуты. Одежда для малыша, чтобы он был самым красивым. Чай для поднятия настроения после родов. Компрессионные чулки для ухода за ногами. Удобная обувь для комфорта. Документы — паспорт, медицинская карта», — резюмировала доктор.

Она добавила, что не стоит забывать и про моральную поддержку близкого человека. Эмоциональная связь сделают этот опыт гораздо более легким и приятным.

В Московской области за организацию профилактических мероприятий среди населения отвечает министерство здравоохранения. Это в том числе выезды узкопрофильных специалистов на отдаленные территории региона, организация осмотров на предприятиях. Особое место занимает пропаганда диспансеризации, помогающей выявить серьезные заболевания на начальной стадии. Она включает: осмотр врача, анализы крови, антропометрию, онкоскрининги, ЭКГ, измерение внутриглазного и артериального давления. Летом ее можно пройти в выездных медицинских пунктах на входе в парки. Свыше 1 млн жителей Подмосковья прошли бесплатную диспансеризацию в 2024 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.