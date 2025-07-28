Вплоть до слепоты: офтальмолог предупредил об опасности вейпов

Модная среди молодежи привычка курить вейпы очень опасна для здоровья глаз: она приводит к синдрому сухого глаза, конъюнктивиту, ухудшению кровообращения и глаукоме. Об этом сообщил генеральный директор офтальмологического центра VISTA Антон Казанцев.

«Токсические компоненты пара от вейпов могут отрицательно воздействовать на нерв, вызывая ухудшение зрения и повреждение», — сказал доктор в эфире радио Sputnik.

По его словам, вейпы даже могут вызвать оптическую нейропатию — заболевание, вызывающее потерю зрения.

Кроме того, глицерин и пропиленгликоль могут спровоцировать раздражение слизистой глаз, а никотин сужает сосуды и ухудшает кровоснабжение сетчатки.

Ранее главный нарколог Подмосковья Виталий Холдин заявил, что солнечная и жаркая погода усиливает влияние вейпов на организм и делает его более уязвимым. При высокой температуре жидкости испаряются быстрее и выделяют больше токсичных веществ.