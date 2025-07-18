Главный нарколог Подмосковья рассказал об опасностях курения вейпов в жару

О негативном влиянии алкоголя на организм известно, пожалуй, всем. А вот о том, что и курение электронных гаджетов в жаркую погоду несет опасности для здоровья, известно не каждому. Солнечная жаркая погода усиливает влияние вейпов на организм и делает его более уязвимым. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«При высокой температуре жидкости в электронных гаджетах для курения испаряются быстрее и выделяют больше токсичных веществ. А те в свою очередь, раздражают дыхательные пути и могут привести к различным заболеваниям. Также не стоит забывать, что в жаркую погоду быстрее может наступить обезвоживание, кровь сгущается, а курение вейпов только усугубляет это состояние, ведь они также сгущают кровь, особенно те, которые содержат никотин», — рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

Он добавил, что обезвоживание организма может привести к сухости во рту, головной боли, головокружению к более серьезным проблемам со здоровьем. Кроме этого, никотин в вейпах сужает сосуды. А это может привести к повышению артериального давления и дополнительной нагрузке на сердечно-сосудистую систему.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности привлечения кадров в образовании и здравоохранении.

«Еще раз подчеркиваю, тема кадров также в сфере образования выходит на очень заметные позиции. Лучшая моя рекомендация вам и главам уже сейчас задуматься, <…> какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей. <…> Наша задача: чтобы были конкретные результаты на каждой территории», — подчеркнул Воробьев.

Делитесь новостями и предлагайте темы в специальном чат-боте РИАМО.