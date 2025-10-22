Воробьев рассказал об обмене опытом с Узбекистаном в детском центре Рошаля

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об опыте сотрудничества с Узбекистаном в рамках обмена опыта на базе Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля.

«По здравоохранению мы также сотрудничаем. У нас, как вы знаете, в Красногорске, в рамках президентского проекта, открыт Клинический госпиталь детства имени Рошаля. Делегации, которые к нам приезжали из Ферганы, — это опытные врачи, имеющие возможность общаться с нашими специалистами, обмениваться опытом и планировать дальше свое развитие», — сказал Воробьев на II Совете регионов России и Узбекистана.

Ранее губернатор Подмосковья рассказал, что в новом Детском клиническом центре имени Леонида Рошаля работают 1200 высококвалифицированных специалистов, по-настоящему влюбленных в свой род деятельности.

«В команде — ведущие специалисты: лидеры в педиатрии, хирургии, реабилитации, диагностике. Большинство из них из Москвы и Московской области», — подчеркнул глава региона, отметив, что есть врачи и из других российских субъектов.

