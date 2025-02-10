Воробьев о новой больнице в Хотькове: она появилась благодаря неравнодушию жителей

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового медицинского учреждения в Хотькове Сергиево-Посадского округа. Он пообщался с врачами и пациентами, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Больничный комплекс — это современное медучреждение, возведенное в рамках президентского нацпроекта «Здравоохранение». Он появился на месте старой больницы, работавшей еще с 1912 года. Новое здание в семь раз больше дореволюционного. В конце января здесь открыли поликлинику, в феврале запустят клинико-диагностический центр, а в марте — стационар.

Больничный комплекс оснастят самым современным оборудованием: КТ, рентген-аппаратом, флюорографом, маммографом, УЗИ.

«Это медучреждение родилось благодаря неравнодушию жителей. Они говорили, что больница, которая была здесь до этого, безнадежно устарела, и очень просили построить новую. Мы такое решение приняли, построили новый современный комплекс, и теперь осталось только все запустить», — уточнил Воробьев.

Губернатор поблагодарил врачей и средний медперсонал, работающий в больнице.

«Построить здания, навести в них красоту — это, конечно, хорошо, но без настоящих профессионалов, оказывающих медицинскую помощь, сделать ничего бы не удалось», — подчеркнул глава Подмосковья.

Фото - © Константин Семенец/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Константин Семенец/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Константин Семенец/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Константин Семенец/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Константин Семенец/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Качественная медпомощь рядом с домом

Открытия комплекса полностью ждут не только жители Хотькова, но и соседних поселков. Ранее за качественной медпомощью и обследованиями им приходилось ездить около 17 км в Сергиев Посад. Теперь все необходимое будет недалеко от дома.

«В феврале 2017 года на встрече актива города Хотькова с губернатором мы рассказали, что у нас очень плохая больница — она старенькая, ей больше 100 лет. Андрей Юрьевич Воробьев нас услышал, дал все необходимые поручения, и работа закипела. И вот сейчас мы получили современный медицинский комплекс, о котором даже не мечтали», — сказала председатель совета депутатов Сергиево-Посадского округа, представительница актива Хотькова Маргарита Тихомирова.

Поликлиника включает взрослое (350 посещений в смену) и детское (100 посещений) отделения. Она располагается в просторном трехэтажном здании. В нем сделали зоны комфортного ожидания, отдельные входы для пациентов с признаками ОРВИ, создана удобная навигация, доступная среда для маломобильных граждан. Работает дневной стационар на 10 коек.

Прием в поликлинике ведут неврологи, ЛОР, офтальмологи, хирурги и другие востребованные медспециалисты.

«Я работаю в Хотькове с 2018 года, приехал из Карелии. Привлекло большое количество мер социальной поддержки, которые действуют в Подмосковье. Ну и, конечно, я знал, что планируется строительство нового современного больничного комплекса. А это для меня — перспективы развития», — сказал врач-ЛОР Олег Пугач.

Он подчеркнул, что новую поликлинику не сравнить с той, что была в старом здании. Теперь у врачей появилось и новое оборудование — эндоскопическая стойка, микроскоп, диагностический ЛОР-комбайн.

«Это позволяет выполнять тот объем исследований, который ранее был нам не доступен. Например, для того, чтобы осмотреть гортань пациентов приходилось направлять в МОНИКИ, договариваться со стационарной службой. Теперь эта проблема решена — мы можем выполнить эндоскопическое исследование здесь», — добавил доктор.

Специалисты из разных регионов

К работе в новой поликлинике привлечены специалисты из разных регионов РФ. Так, участковой врач-терапевт Ирина Назарбаева приехала из Санкт-Петербурга.

«Мы переехали всей семьей — я, супруг, дети. Подала здесь документы на участие в программе „Земский доктор“, потом — на компенсацию аренды жилья. Администрация больницы помогла с устройством детей в детский садик и в школу, что для меня, как для мамы, было особенно важным», — поделилась Назарбаева.

Она рассказала, что работает в хотьковской поликлинике с августа 2024 года. Здесь медику нравится все, начиная от коллектива, так как такого теплого приема она никогда и нигде не встречала.

«Ну, а про саму больницу и говорить лишний раз не приходится — столь великолепное комфортабельное здание с современными функциональными кабинетами не часто встретишь. Теперь ждем открытия второго и третьего корпусов», — уточнила врач.

Диагностический центр и стационар

Во втором корпусе расположится диагностический центр. Там будут отделения стоматологии, рентгенодиагностики, физиотерапии, эндоскопии с палатой дневного пребывания, а еще своя клинико-диагностическая лаборатория.

В третьем корпусе — круглосуточный стационар. Будет по 20 коек в терапевтическом, реабилитационном и офтальмологическом отделениях с операционной. Кроме того, там предусмотрено отделение восстановительной медицины с водолечебницей — гидромассажные ванны, циркулярный душ, душ Шарко. А на цокольном этаже приемного отделения будет работать пост скорой медпомощи, который переведут из деревни Жучки.

В связи с открытием двух новых корпусов штат врачей и среднего медперсонала поликлиники увеличат в 1,5 раза: с 76 до 120 медиков.