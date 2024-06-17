Воробьев: клинику в Балашихе должны открыть в конце 2027 года
Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Президент России Владимир Путин узнал от губернатора Московской области Андрея Воробьева, что клиника в Балашихе, рассчитанная на 3 тыс. мест, начнет работать не раньше, чем через три года.
Воробьев отметил, что строительство клиники в Балашихе началось с одобрения Путина.
По предварительным расчетам, строительство должно закончиться в конце 2027 — начале 2028 года.
Ранее Андрей Воробьев пригласил Владимира Путина на церемонию открытия детского госпиталя в Подмосковье. Объект планируют ввести в эксплуатацию уже в июле 2024 года.
Фото - © пресс-службы г.о. Балашиха