Воробьев: клинику в Балашихе должны открыть в конце 2027 года Здравоохранение 17 июня 2024 14:34 Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Президент России Владимир Путин узнал от губернатора Московской области Андрея Воробьева, что клиника в Балашихе, рассчитанная на 3 тыс. мест, начнет работать не раньше, чем через три года.