Вопросы здравоохранения обсудили на встрече с жителями Электрогорска

Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов совместно с главным врачом и представителем министерства здравоохранения Московской области объяснили какие изменения произошли в Электрогорской больнице. Жители узнали, как будут работать отделения и каким образом ведется прием специалистов, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Один из самых главных вопросов который был разъяснен — приемный покой, хирургию и гинекологию никто не закрывает.

Вся помощь жителям Электрогорска будет оказываться в полном объеме. Плановые операции будут проводиться. После проведенных операций больные, как и прежде будут лежать в хирургии в послеоперационной палате.

«В больнице есть нехватка медицинских кадров. Мы прикладываем все возможные усилия, чтобы решить эту проблему. В ближайшем времени в больнице появится свой невролог, чтобы пациентам из Электрогорска не нужно было ездить в Павловский Посад», — отметил глава округа.

На собрании руководителями было принято решение на еженедельной основе проводить личные приемы населения в Электрогорской больнице. Совестно с Главным врачом обращения будут рассматриваться в индивидуальном порядке.

«Теперь каждый четверг в 16:00 мы будем проводить прием с привлечением необходимых специалистов», — подвел итог встречи Денис Семенов.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.