Волонтеры организовали праздник для детей в НИКИ детства в Мытищах

В НИКИ детства городского округа Мытищи 20 ноября прошел праздник, посвященный Всемирному дню ребенка. Волонтеры и молодежный центр «Импульс» провели благотворительную акцию для маленьких пациентов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Волонтеры посетили отделения стационара, где для детей провели мини-праздники с интерактивными играми, творческими заданиями и поздравлениями. Маленьким пациентам вручили подарки, а также уделили внимание добрым беседам и словам поддержки.

Директор НИКИ детства Нисо Одинаева отметила, что каждый ребенок, независимо от обстоятельств, заслуживает чувствовать себя любимым и значимым.

Она подчеркнула, что подобные акции помогают детям ощущать заботу и поддержку со стороны сообщества.

Мероприятие прошло в теплой атмосфере и подарило детям положительные эмоции в этот символический день.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказал слова благодарности руководителям медицинских учреждений, помогающих детям, и командам педиатров.

«Нисо Джумаевна (Одинаева — директор, председатель ученого совета НИКИ детства, главный педиатр Минздрава Московской области — ред.), хочу вам и вашей команде сказать слова благодарности, вы постоянно стараетесь внедрять новое, это новое мы видим, как отражается на здоровье детей. <…> Я хочу поблагодарить вас, Лео Антонович (Бокерия — президент НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева, академик РАН, главный внештатный специалист — сердечно-сосудистый хирург Минздрава России — ред.). Впервые я был у вас в центре Бакулева и видел в кувезах (детей — ред.), которых оперируют и спасают им жизни», — сказал Андрей Воробьев.