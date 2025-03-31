Власти ввели карантин после обнаружения опасной инфекции в Волгограде

В Волгограде выявили очаг бруцеллёза на острове Сарпинском

На острове Сарпинском в Кировском районе Волгограда ветеринары подтвердили случай бруцеллёза, пишет "МК" .

Инфекцию обнаружили в одном из частных подсобных хозяйств, после чего областная администрация оперативно ввела ограничительные меры.

В зоне карантина ввели полный запрет на ввоз и лечение животных, ограничили доступ посторонних лиц на территорию хозяйства и провели дезинфекционные мероприятия.

Заболевание поражает опорно-двигательную, нервную и сердечно-сосудистую системы, может привести к инвалидности и прерыванию беременности.

Накануне Роспотребнадзор официально опроверг информацию о выявлении новых вирусов или штаммов с клинически значимыми мутациями на территории России.