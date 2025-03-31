Роспотребнадзор: ситуация с сообщениями о неизвестном заболевании под контролем

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Роспотребнадзор опроверг сообщения о новых вирусах в России

Роспотребнадзор официально опроверг информацию о выявлении новых вирусов или штаммов с клинически значимыми мутациями на территории России, сообщили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве также подтвердили, что взяли под особый контроль сообщения о случаях заболевания с симптомами кашля с кровью и высокой температуры, но не обнаружили доказательств существования ранее неизвестного патогена.

Специалисты подчеркивают, что текущая эпидемиологическая ситуация остается стабильной, а все циркулирующие штаммы хорошо изучены.

При этом необходимо соблюдать стандартные меры профилактики ОРВИ, обращаться к врачам при любых необычных симптомах, не поддаваться панике из-за непроверенной информации.

Ранее Telegram-канал Shot распространил неподтвержденные данные о якобы новом вирусе.