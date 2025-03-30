Профессор предложил вернуть маски из-за вируса, вызывающего кашель с кровью

Ранее стало известно, что в России появился новый неизвестный вирус. У заболевших на протяжении нескольких недель держится высокая температура, появляется кашель с кровью, хотя тесты на коронавирус и грипп отрицательные.

«Сейчас надо делать все то, что и в тех случаях, когда вокруг вас имеет место быть даже известный вирус-возбудитель. То есть в наличии сейчас имеет место вспышка вирусного заболевания неизвестной этиологии», — сказал Зуев.

Вирусолог порекомендовал снова начать носить маску и не выходить на улицу без острой необходимости. Также при распространении вируса следует избегать больших скоплений людей.

Кроме того, важно усилить все методы санитарной гигиены, о которых всех учили еще со школы, заключил Зуев.