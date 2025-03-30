Профессор предложил вернуть маски из-за вируса, вызывающего кашель с кровью
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Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Виктор Зуев заявил, что в условиях распространения нового вируса, сопровождающегося кровавым кашлем, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты и избегать мест скопления людей, сообщает aif.ru.
Ранее стало известно, что в России появился новый неизвестный вирус. У заболевших на протяжении нескольких недель держится высокая температура, появляется кашель с кровью, хотя тесты на коронавирус и грипп отрицательные.
«Сейчас надо делать все то, что и в тех случаях, когда вокруг вас имеет место быть даже известный вирус-возбудитель. То есть в наличии сейчас имеет место вспышка вирусного заболевания неизвестной этиологии», — сказал Зуев.
Вирусолог порекомендовал снова начать носить маску и не выходить на улицу без острой необходимости. Также при распространении вируса следует избегать больших скоплений людей.
Кроме того, важно усилить все методы санитарной гигиены, о которых всех учили еще со школы, заключил Зуев.