Вкусно и полезно: россиянам назвали рецепт правильного приготовления кабачков

Июль и август — период созревания кабачков, которые владельцы дачных участков нередко любят раздаривать друзьям и родным. Врач-диетолог Нурия Дианова рассказала, как вкусно приготовить этот овощ.

«Прежде всего, в этом овоще есть витамин С, который не любит нагревания. Поэтому одна из ошибок — это термическая обработка, например, длительная варка. Происходит потеря витамина С, а также небольшого количества других витаминов: А, К и группы В», — отметила медик в эфире радио Sputnik, добавив, что при таком подходе также теряются важные минеральные вещества кабачка.

По словам Диановой, молодые кабачки и цукини лучше всего есть свежими или добавлять их в салат с другими овощами. Резать их рекомендовано максимально тонко — так удастся не перегрузить желудочно-кишечный тракт.

Еще один способ сохранить все полезные свойства кабачков — это приготовить их на пару. Такое блюдо подойдет для диетического питания, людям, страдающих от заболеваний ЖКТ или стремящимся похудеть.