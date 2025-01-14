Витамин С и бузинный отвар: врач из Красногорска дал советы по лечению простуды

Врач Макаров: облегчить симптомы простуды можно с помощью витамина С

Зима — время острых респираторных инфекций. Чаще всего, чтобы избавиться от простуды, требуется около недели. Однако можно облегчить симптомы заболевания и быстрее победить вирус, сообщил РИАМО заведующий взрослым поликлиническим отделением поликлиники № 2 Красногорской больницы Дмитрий Макаров.

Он отметил, что простуда обычно сопровождается жаром, заложенностью носа, ломотой в суставах и головной болью.

«При высокой температуре облегчить состояние помогают жаропонижающие препараты. К тому же при вирусной инфекции необходимо много пить: вода, в том числе с добавлением лимона и, при отсутствии аллергии, меда, клюквенный морс, легкий куриный бульон предотвратят обезвоживание и облегчат общее состояние. Доказано, что витамин С сокращает продолжительность простудного заболевания, а витамин D снимает воспаление и поддерживает иммунитет», — сказал Макаров.

По его словам, нужно регулярно полоскать горло и увлажнять слизистую носа. Важно, чтобы воздух в помещении не был сухим, поэтому рекомендуется использовать увлажнители.

Как добавил врач, хорошо себя зарекомендовали при лечении ОРВИ некоторые растительные препараты. Например, отвар черной бузины помогает снизить температуру и избавиться от воспаления. Нужно заварить столовую ложку цветков стаканом кипятка, дать настояться 20 минут. Принимать по четверти стакана за полчаса до еды.

Эхинацею назначают и как профилактическое, и как противопростудное средство. Два фильтр-пакетика заваривают в стакане кипятка, через 15 минут вынимают траву, а объем жидкости доводят до 200 мл. Теплый раствор рекомендуется принимать по полстакана трижды в день за полчаса до еды.

Ромашка обладает противовоспалительным, противомикробным действием, улучшает процессы регенерации тканей — полоскание настоем этой травы помогает при воспалительных процессах во рту и горле.

Доктор подчеркнул, что растительные препараты можно применять только если нет противопоказаний и аллергический реакций на какие-либо компоненты.

«Если симптомы простуды не проходят и усиливаются, высокая температура сохраняется более трех дней, появляются одышка, хрипы при дыхании — обязательно обратитесь к врачу. Только специалист может назначить адекватное лечение и не допустит развития осложнений», — заключил Макаров.

Как ранее отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сказал глава региона.