Вирусолог раскритиковала прогнозы ВОЗ о новой «страшной пандемии»

Доктор медицинских наук по специальности «Вирусология» Светлана Протасова считает, что новая пандемия действительно возможна, однако слепо доверять ВОЗ в этом вопросе не стоит, так как излишняя вакцинация «убивает» иммунитет, а в России достаточно собственных ресурсов для борьбы с вирусами, сообщает RuNews24.ru .

В начале апреля глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что следующая пандемия опасной болезни может начаться в мире уже «завтра» и необходимо готовиться к ней. Ранее стало известно, что в Китае обнаружен новый коронавирус у летучих мышей.

Вирусолог отметила, что ВОЗ ведет работу над Пандемическим соглашением, однако не все страны хотят его подписывать.

По мнению эксперта, это связано с тем, что ВОЗ «заправляет вакцинами» и «диктует», какие вирусы будут распространяться, но не хочет заниматься эффективными вакцинами, которые стимулируют клеточный иммунитет и могут защитить людей на десятилетия вперед, ведь это невыгодно.

Вместо этого ВОЗ продвигает вакцины против вирусов, которые давно «канули в лету», считает специалист. Однако это очень опасно для организма и может привести к иммунодефициту, предупреждает вирусолог.

По ее словам, «иммунная система не резиновая» и, если ее постоянно «пичкать» такими вакцинами, это может привести к «иммунному параличу». Именно поэтому россияне стали намного чаще и тяжелее болеть обычными ОРВИ, объясняет эксперт.

Поэтому Россия точно обойдется без ВОЗ в борьбе с вирусами, будь то MERS или птичий грипп, резюмировала Протасова. В России есть свой НИИ гриппа, при этом Роспотребнадзору и Минздраву РФ необходимо больше профессиональных вирусологов, заключила она.