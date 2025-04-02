Руководитель ВОЗ Гебрейесус сказал готовиться к следующей пандемии

Следующая пандемия опасной для здоровья болезни может начаться во всех странах мира уже «завтра». Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщает ТАСС .

Он признал, что пандемия коронавируса действительно кажется чем-то далеким, произошедшим давно. Особенно остро это ощущается на фоне различных потрясений в экономике и геополитике.

Однако следующая пандемия не будет ожидать, пока нормализуется обстановка в мире. Необходимо готовиться.

«Она может произойти через 20 лет или больше, или она может произойти завтра», — сказал руководитель ВОЗ.

Ранее сообщалось, что у летучих мышей в Китае обнаружили новый коронавирус. Он похож на Covid-19.