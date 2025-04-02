Руководитель ВОЗ Гебрейесус сказал готовиться к следующей пандемии
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Следующая пандемия опасной для здоровья болезни может начаться во всех странах мира уже «завтра». Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщает ТАСС.
Он признал, что пандемия коронавируса действительно кажется чем-то далеким, произошедшим давно. Особенно остро это ощущается на фоне различных потрясений в экономике и геополитике.
Однако следующая пандемия не будет ожидать, пока нормализуется обстановка в мире. Необходимо готовиться.
«Она может произойти через 20 лет или больше, или она может произойти завтра», — сказал руководитель ВОЗ.
Ранее сообщалось, что у летучих мышей в Китае обнаружили новый коронавирус. Он похож на Covid-19.