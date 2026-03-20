Ветеринар Сысоева призвала обрабатывать питомцев от клещей

Доцент кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ Наталья Сысоева отметила, что ориентироваться следует не на календарь, а на погоду. При мягкой зиме и ранней весне клещи могут активизироваться уже в конце февраля — начале марта.

«При установлении устойчивых температур выше +5 °C клещи выходят из состояния покоя и становятся активными», — пояснила Сысоева.

Эксперт напомнила, что клещи переносят пироплазмоз, боррелиоз и анаплазмоз. Эти инфекции протекают тяжело и без лечения приводят к осложнениям. Риск сохраняется не только за городом, но и в парках, скверах и на придомовых территориях.

На рынке доступны капли на холку, таблетки, ошейники и спреи. Выбор зависит от возраста, веса и образа жизни животного. Активным собакам может потребоваться комбинированная защита. Важно соблюдать инструкцию и интервалы обработки.

«Откладывать начало обработки не стоит: оптимальное время — при первых признаках устойчивого потепления», — добавила кандидат ветеринарных наук.

Даже при защите необходимо регулярно осматривать животное: раннее обнаружение клеща снижает риск заражения.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.