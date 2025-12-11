Ветеринар Пархоменко рекомендовал защитить домашних животных от новогодних опасностей

Ветеринарный врач Сергей Пархоменко рассказал, как обезопасить домашних животных в период новогодних праздников и снизить для них стресс, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

В преддверии новогодних праздников ветеринарный врач Сергей Пархоменко напомнил о необходимости заранее подготовить дом для безопасности домашних животных. По его словам, елку лучше устанавливать устойчиво, желательно в углу комнаты, а электрические провода, гирлянды и хрупкие украшения следует убирать в недоступные для питомцев места. Это поможет избежать травм и проглатывания опасных предметов.

Пархоменко отметил, что праздничный стол также может представлять угрозу для животных. Некоторые продукты, привычные для человека, такие как шоколад, копчености, виноград и алкоголь, смертельно опасны для кошек и собак. Ветеринар посоветовал заранее подготовить для питомцев безопасные лакомства, чтобы снизить риск их соблазна.

Особое внимание эксперт уделил фейерверкам, которые вызывают у животных сильный стресс и могут привести к побегу. Для снижения тревожности Пархоменко рекомендует закрыть окна, включить фоновую музыку, хорошо выгулять питомца и обеспечить ему плотный ужин. Важно предоставить животному возможность укрыться в тихом месте, например, в ванной комнате или кладовой. Перед прогулкой стоит прикрепить к ошейнику записку с контактами владельца.

Ветеринар подчеркнул, что самым надежным способом защиты от испуга является применение успокоительных средств, назначенных специалистом. Он отметил удобство таблетированной формы препаратов и напомнил, что медикаменты должны сочетаться с созданием комфортной обстановки дома. В случае сильного испуга животного Пархоменко советует обратиться за консультацией к ветеринарному врачу.