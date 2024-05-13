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Вдова Ролана Быкова попала в больницу из-за проблем с дыханием

Народную артистку России Елену Санаеву госпитализировали из-за проблем с дыханием. 81-летняя актриса почувствовала себя плохо дома, сообщает Baza.

Санаева днем вызвала врачей из-за проблем с дыханием, которые возникли из-за заболевания сердца.

Специалисты осмотрели артистку и решили госпитализировать ее. Медики диагностировали у вдовы режиссера Ролана Быкова и матери писателя Павла Санаева легочную эмболию.

Ранее помощь медиков потребовалась звезде фильма «Любовь и голуби» Наталье Теняковой. Ей резко стало плохо перед спектаклем в МХТ им. А. П. Чехова.