Звезде фильма «Любовь и голуби» вызвали скорую перед спектаклем в театре

Звезде советского фильма «Любовь и голуби» Наталье Теняковой резко стало плохо перед спектаклем «9 ряд. 10, 11 место», который проходил в МХТ им. А. П. Чехова, сообщает Mash .

У народной артистки России подскочило артериальное давление, поэтому ей понадобилась помощь медиков, которые оперативно прибыли по вызову. За два дня Теняковой уже второй раз вызывают скорую помощь.

Давление у 80-летней актрисы повышается из-за сильного волнения. Пока госпитализация не понадобилась.

В картине режиссера Владимира Меньшова Тенякова сыграла яркую роль бабы Шуры. Также она известна по съемкам в фильмах «Следствие ведут знатоки» и «Отцы и дети».

Ранее пародист и телеведущий Юрий Аскаров попал в московскую больницу с симптомами ОРВИ. Медики предположили, что у него пневмония и госпитализировали в инфекционное отделение.