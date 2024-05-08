Пародист Аскаров попал в больницу с подозрением на пневмонию
«112»: пародиста Аскарова госпитализировали с подозрением на пневмонию
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В Москве пародист и телеведущий Юрий Аскаров попал в больницу с симптомами ОРВИ, сообщает Telegram-канал «112».
47-летний эстрадный артист почувствовал себя плохо 7 мая. Он пожаловался на симптомы ОРВИ.
Медики предположили, что у Аскарова пневмония, он был госпитализирован в инфекционное отделение.
В данный момент пародист проходит комплексное обследование.
Ранее стало известно, что дрессировщика Юрия Куклачева планируют выписать из больницы 13 мая.