Юрия Куклачева планируют выписать из больницы 13 мая

Сам артист чувствует себя хорошо и продолжает быть активным: он разговаривает, ходит по палате и даже примеряет костюмы для будущих выступлений. При этом врачи временно забирают у него телефон из-за чрезмерной активности во время лечения.

Изначально планировалось выписать Куклачева к Пасхе, однако медики решили не торопиться, опасаясь, что артист слишком рано вернется к работе. В настоящее время он сам планирует свои дела, включая намеченную пресс-конференцию, и готовится вернуться к обычной жизни и своим любимым животным.

Близкие обеспокоены активностью Куклачева, поэтому решили оставить его под присмотром дома, не отправляя в санаторий. Родные опасаются, что там ему будет сложно найти покой для восстановления после болезни.

12 апреля во время выступления у 75-летнего Юрия Дмитриевича случился обширный инфаркт. Спасти его удалось благодаря грамотным действиям медиков. Скорая приехала вовремя, Куклачева быстро отвезли в подмосковный Красногорск, где экстренно прооперировали.