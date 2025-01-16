В Стамбуле собака принесла умирающего щенка к дверям ветеринарной клиники

В Стамбуле бездомная собака в зубах принесла своего умирающего щенка к дверям ветеринарной клиники, чтобы его спасли, сообщает SHOT .

Эта история произошла в городском районе Бейликдюзю и попала на камеру видеонаблюдения.

Щенок был в очень тяжелом состоянии, его сердце еле билось. Малыша поместили в отделение реанимации. Врачам удалось спасти щенка. При этом его мама ни на шаг от него не отходила.

Волонтеры нашли недалеко от клиники его брата. Сейчас за семейством наблюдают ветеринары.

Ранее сообщалось, что дрожащего и брошенного той-терьера заметили в электричке Сергиев Посад — Москва еще 11 января. С того момента маленькую собаку искали почти 700 человек и нашли в новой семье, которая приютила и согрела животное