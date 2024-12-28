В России завершили исследования вакцины от колоректального рака

Как рассказала глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова, ученые организации закончили исследования вакцины, которая используется для терапии колоректального рака. Ее начнут применять в клинической практике со следующего года, сообщает ТАСС .

По ее словам, российские ученые также продолжают проводить исследования по препаратам против глиобластом (злокачественные опухоли мозга) и меланом (рак кожи).

Скворцова уточнила, что на сегодняшний день создаются персонализированные онкопрепараты, которые основаны на персональном биологическом коде. В этом случае ученые должны сначала декодировать геном человек и его опухоли, выявить мутации, которые формируют опухоль и, изучить пептиды, на которые реагирует иммунная система пациента. А потом создать для человека на основе полученных данных персонализированный препарат.

Ранее в стране зарегистрировали препарат для лечения рака предстательной железы «Ракурс (223Ra)». Его разработали в ФМБА.