В России предтрен могут начать продавать с 18 лет

Депутат Чернышов предложил продавать спортивные добавки в России с 18 лет

После инцидента с отравлением учеников в Екатеринбурге возникла инициатива ограничить доступ к спортивным добавкам. Депутат Госдумы Борис Чернышов обратился к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с предложением ввести возрастное ограничение на предтренировочные комплексы, сообщает Baza .

По мнению парламентария, спортивные добавки, содержащие сильнодействующие и психоактивные вещества, должны продаваться только совершеннолетним и исключительно в специализированных местах. Чернышов также считает необходимым законодательно регламентировать оборот таких препаратов.

Он упомянул о результатах недавней проверки Роскачества, которая обнаружила, что у более чем 50% проверенных образцов протеина фактический состав не соответствовал информации на упаковке.

1 октября в Екатеринбурге сразу 12 человек отравились предтреном. Их госпитализировали. Позднее число пострадавших от употребления предтрена выросло до 14 человек. Теперь в обстоятельствах случившегося разбираются правоохранительные органы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.