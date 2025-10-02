В России предтрен могут начать продавать с 18 лет
После инцидента с отравлением учеников в Екатеринбурге возникла инициатива ограничить доступ к спортивным добавкам. Депутат Госдумы Борис Чернышов обратился к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с предложением ввести возрастное ограничение на предтренировочные комплексы, сообщает Baza.
По мнению парламентария, спортивные добавки, содержащие сильнодействующие и психоактивные вещества, должны продаваться только совершеннолетним и исключительно в специализированных местах. Чернышов также считает необходимым законодательно регламентировать оборот таких препаратов.
Он упомянул о результатах недавней проверки Роскачества, которая обнаружила, что у более чем 50% проверенных образцов протеина фактический состав не соответствовал информации на упаковке.
1 октября в Екатеринбурге сразу 12 человек отравились предтреном. Их госпитализировали. Позднее число пострадавших от употребления предтрена выросло до 14 человек. Теперь в обстоятельствах случившегося разбираются правоохранительные органы.
