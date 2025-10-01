До 14 выросло число отравившихся предтреном в лицее Екатеринбурга

Инцидент произошел в раздевалке спортзала лицея № 159. Ученик 8-го класса принес предтрен Psychotic в раздевалку к пятиклассникам. Его частицы распылились в воздухе, все по вентиляции дошло в женскую раздевалку. На уроке школьники почувствовали недомогание. Пострадавших госпитализировали.

Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга начала проверку по данному факту. Специалисты дадут правовую оценку соблюдению законодательства.

Psychotic — мощный предтренировочный комплекс, который предназначен для профессиональных спортсменов, таких как бодибилдеры и участники силовых соревнований. Его также используют для повышения уровня энергии и бодрости. Согласно информации на упаковке, препарат вызывает состояние эйфории, которое длится около 3 часов, что может привлечь внимание детей.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.