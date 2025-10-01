Отравились предтреном: 12 школьникам стало плохо в лицее Екатеринбурга

Во время подготовки к занятию по физкультуре в раздевалке спортзала лицея № 159 в Екатеринбурге 12 пятиклассников почувствовали недомогание, в том числе у них были затрудненное дыхание, жалобы на состояние здоровья, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Инцидент произошел утром в среду.

Прибывшими на вызов медики скорой помощи доставили детей в больницу. Сейчас школьники чувствуют себя удовлетворительно.

Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга начала проверку по данному факту. Специалисты дадут правовую оценку соблюдения законодательства.

Как уточняет SHOT, школьники отравились предтреном. Ребята употребляли порошковый энергетик перед уроком. Спортивную добавку принес в раздевалку к пятиклассникам один из учеников 8 класса. Предварительно, дети стали нюхать порошок, а потом часть рассыпали, из-за этого другие ребята тоже надышались.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.